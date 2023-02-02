Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинграда

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Президент России Владимир Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы мемориального комплекса в память о павших в сражении солдатах.

Следом Путин почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских бойцов. Затем российский лидер подошел могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Волгоград с визитом в честь годовщины победы советских войск в битве за Сталинград. Ожидается, что выступит на праздничном концерте и проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Вместе с тем у Владимира Путина запланирован разговор с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.