Путин прибыл в Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве

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Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград. Поездка в город российского лидера приурочена к празднованию 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что президент во время визита в Волгоград почтит память советских солдат, которые принимали участие в битве за Сталинград. Так, Путин возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в Музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.



Кроме того, российский лидер выступит на праздничном концерте и проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Более того, у главы государства запланирована беседа с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ранее Министерство обороны России к 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом опубликовало архивные документы, в которых был раскрыт псевдоним Сталина в то время.