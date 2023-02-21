Пушилин: Байден приехал в Киев показать, «кто в доме хозяин»

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Американский президент Джо Байден приехал в Киев, чтобы показать, «кто в доме хозяин», а также убедить жителей Украины продолжать жертвовать собой ради США. Об этом в интервью РИА Новости заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он пояснил, что прием иностранных лидеров - это внутреннее дело суверенных государств, однако «это не случай Украины», так как она управляется из США, а Байден был одним из архитекторов государственного переворота в стране в 2014 году.

«Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин», - подчеркнул Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что таким образом Байден пытается «поддержать» падающий рейтинг президента Владимира Зеленского и убедить украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, жертвовать собой ради интересов Соединенных Штатов.

Пушилин также отметил, что американский лидер пообещал Украине «миллиарды», которые пойдут на дальнейшее разжигание военных действий.

Байден в понедельник посетил Киев с визитом, который не анонсировался заранее. Он провел встречу с Зеленским, пообещал продолжить предоставлять Украине военную помощь и ввести новые антироссийские санкции.