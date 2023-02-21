Трамп пообещал заключить сделку с Путиным и Зеленским в течение суток после избрания президентом

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания его на пост главы государства позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «в ту же ночь». Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться"», - сказал Трамп.

Он добавил, что гарантированно может разрешить конфликт и заключить сделку «в течение 24 часов», пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, будь во главе страны. Экс-президент также предупреждал, что Байден ведет мир к третьей мировой войне.