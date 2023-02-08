Трамп заявил, что Байден ведет США к Третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что администрация Байдена виновна в сильнейшей за 50 лет инфляции в стране, войне со свободой слова, бесконтрольной иммиграции и прогрессирующей преступности.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден является самым коррумпированным американским лидером в истории США и ведет страну к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил бывший глава Белого дома Дональд Трамп после обращения действующего главы государства к Конгрессу.

«Он самый коррумпированный президент в американской истории», - передает слова 45-ого президента США телеканал Fox News.

Трамп обвинил «радикальных демократов» в растрате триллионов долларов, отметив, что они «вызвали самую сильную инфляцию за полвека». Владелец социальной сети Truth Social также подчеркнул, что нынешняя администрация президента воюет со свободой слова.

Со слов экс-президента США, администрация Джо Байдена также несет ответственность за бесконтрольную иммиграцию и прогрессирующую в связи с этим преступность.

«Но есть и хорошие новости: мы собираемся обратить вспять этот каждый кризис, бедствие и катастрофу, которые создал Джо Байден. Я баллотируюсь в президенты, чтобы положить конец разрушению нашей страны, и чтобы завершить незаконченное дело - сделать Америку снова великой», - резюмировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. По словам экс-главы Белого дома, российско-украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы он оставался президентом.