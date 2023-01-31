Лавров заявил, что ВС РФ делают все, чтобы планы Запада на Украине не сбылись

Российская сторона предпринимает все необходимые меры для недопущения попыток превратить Украину в более острую угрозу для безопасности РФ, сказал министр.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные Силы РФ делают все необходимое, чтобы планы западных стран в отношении Украины не сбылись. По его словам, они не сбудутся. Такое заявление глава МИД РФ сделал по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

«Мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности», - отметил министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что как бы Запад ни пытался оправдывать свои действия по накачке оружием Украины, всем очевидно: НАТО давно «напрямую вовлечена в гибридную войну против России».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе наступления в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Благодатное.