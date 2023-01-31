Лавров заявил, что ВС РФ делают все, чтобы планы Запада на Украине не сбылись
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные Силы РФ делают все необходимое, чтобы планы западных стран в отношении Украины не сбылись. По его словам, они не сбудутся. Такое заявление глава МИД РФ сделал по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
«Мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности», - отметил министр.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что как бы Запад ни пытался оправдывать свои действия по накачке оружием Украины, всем очевидно: НАТО давно «напрямую вовлечена в гибридную войну против России».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе наступления в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Благодатное.