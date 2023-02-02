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Лавров заявил, что окончания конфликта с Украиной хотят все

Игнат Далакян
12:03 02.02.2023
Лавров указал на важность итогов, которые РФ обеспечивает для народа в данном вопросе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Министр иностранных дел Российский Федерации заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но временной фактор не является главным.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Также в ходе интервью глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что президент Украины Зеленский сам себя не ощущает самостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены в правильности начала спецоперации. Согласно его словам, было необходимо начать специальную военную операцию РФ на Украине для того, чтобы спасти жителей Донбасса.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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