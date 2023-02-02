В Волгограде показали подлинники знамен соединений-участников Сталинградской битвы

Экспозиция рассказывает об истории наиболее отличившихся в ходе сражения соединений и частей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Георгий Зельма, РИА Новости

Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка «Знамена Сталинградской Победы». Ее экспонатами стали подлинные знамена советских воинских частей. Проект был подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных сил РФ. Главное место в экспозиции занимает знамя 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Если Сталинградская битва изменила ход войны, то 13-я дивизия изменила ход самой Сталинградской битвы.

«Знамя через 80 лет вернулось на нашу родную землю… Именно в эти места, где стояла на смерть и воевала эта дивизия», - рассказала заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.

Неподдельный интерес к величию нашей истории, как всегда, проявляют представители разных стран. Среди них Болгария, Мьянма, Таджикистан, Чехия, и, конечно, делегация из Германии. Иностранные гости приехали лично пожать руку героям Сталинградской битвы.

Сталинградская битва унесла жизни двух миллионов человек. Она проходила в течение 200 дней на территории 100 тысяч квадратных километров. И там, где пылали бои, до сих пор ведутся поисковые работы. Ежегодно участники вахт памяти поднимают останки более тысячи героев. На Россошинском военно-мемориальном кладбище перезахоронили останки 180 советских солдат. В месте, где находится кладбище, проходили одни из самых ожесточенных боев Сталинградской битвы.

Благодаря жертве этих воинов покой нашел сам город-герой. Что он из себя представлял в феврале 1943 года, хорошо видно на 30-метровом интерактивном макете в музее «Сталинградская битва».