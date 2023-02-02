Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В Волгограде показали подлинники знамен соединений-участников Сталинградской битвы

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
13:38 02.02.2023
Экспозиция рассказывает об истории наиболее отличившихся в ходе сражения соединений и частей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Георгий Зельма, РИА Новости
Читайте нас на:

Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка «Знамена Сталинградской Победы». Ее экспонатами стали подлинные знамена советских воинских частей. Проект был подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных сил РФ. Главное место в экспозиции занимает знамя 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Если Сталинградская битва изменила ход войны, то 13-я дивизия изменила ход самой Сталинградской битвы.

«Знамя через 80 лет вернулось на нашу родную землю… Именно в эти места, где стояла на смерть и воевала эта дивизия», - рассказала заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.

Неподдельный интерес к величию нашей истории, как всегда, проявляют представители разных стран. Среди них Болгария, Мьянма, Таджикистан, Чехия, и, конечно, делегация из Германии. Иностранные гости приехали лично пожать руку героям Сталинградской битвы.

Сталинградская битва унесла жизни двух миллионов человек. Она проходила в течение 200 дней на территории 100 тысяч квадратных километров. И там, где пылали бои, до сих пор ведутся поисковые работы. Ежегодно участники вахт памяти поднимают останки более тысячи героев. На Россошинском военно-мемориальном кладбище перезахоронили останки 180 советских солдат. В месте, где находится кладбище, проходили одни из самых ожесточенных боев Сталинградской битвы.

Благодаря жертве этих воинов покой нашел сам город-герой. Что он из себя представлял в феврале 1943 года, хорошо видно на 30-метровом интерактивном макете в музее «Сталинградская битва».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:23 В стране и мире
В Гознаке сообщили сроки возобновления приема заявлений на загранпаспорт
13:07 В стране и мире
Минпромторг объяснил приостановку выдачи загранпаспортов настройкой процессов на заводе чипов
12:16 В стране и мире
Видео
В Крыму задержали участника «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*
11:41 В стране и мире
Видео
Самолеты Ан-2 завершили парад в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве
11:23 В стране и мире
Видео
Лавров: Запад готовит Молдавию на роль «следующей Украины»
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.