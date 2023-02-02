Судьбоносное сражение: как Волгоград будет отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве

Сталинградская битва проходила в течение 200 дней на территории 100 000 квадратных километров и унесла жизни двух миллионов человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня все волгоградцы приветствуют друг друга словами «С праздником!». Все говорит о том, что сегодняшний день для них - важнейшая дата. Тем более когда она юбилейная. Празднование годовщины победы в Сталинградской битве широко отмечают уже несколько дней.

В город приехали тысячи гостей. Конечно, большую часть мероприятий традиционно провели на Мамаевом кургане и в Музее-заповеднике «Сталинградская битва». Открылось с десяток новых экспозиций, презентации исторических книг, различные слеты, возложение цветов.

Но это далеко не все. Весь исторический Волгоград участвует в ярчайшем во всех смыслах аудиовизуальном проекте «Мост памяти». Прямо на жилых домах, памятниках архитектуры проекторами рисуют сцены из фронтовой жизни Сталинграда. В небе над набережной им. 62 армии каждый вечер световое шоу. Кульминация этого действа произойдет уже сегодня. На железнодорожном вокзале.

Ну а сегодня все, конечно, ждут прохода парадных коробок, современной и ретротехники на площади Павших Борцов. Скоро начнется парад. Ну и главное - город-герой сегодня будет принимать президента страны. Ожидается, что Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и проведет ряд встреч. Среди которых конечно же встречи с людьми, которые ковали эту победу. А она досталась огромной ценой. И сегодня мы все это переживаем вместе ветеранами.

Волгоград. Величественные монументы Вучетича - «Родина-мать», «Соединение фронтов». К их подножьям склоняли головы представители всех стран мира. И 80-летний юбилей победы в Сталинградской битве в этом году вновь соберет тысячи гостей. На Мамаев курган принесут сотни тысяч алых гвоздик. Но Владимир Иванович Решетов сегодняшним утром ведет нас не сюда, а на автомобильную парковку маленького торгового центра. Именно этот клочок земли навсегда врезался в его память. Здесь четырехлетним мальчишкой он прятался с мамой от обстрелов и бомбежки в блиндаже, который отец вырыл во дворе собственного дома перед уходом на фронт.

«Шкварчит и бурчит все, но когда рассказываю это, то действительно что-то вспоминается и йокается внутри. Вот именно будто я попадаю в какой-то омут», - рассказывает Владимир Решетов.

Коренной сталинградец Владимир Иванович потерял на войне и отца и старшего брата. И до сих пор не верит, что остался в живых сам.

«Я до сих пор помню переход вечером. Она взяла на руки меня, вечером темно, там проволока, все горит там разное, а я наверх гляжу: мама, посмотри, какая красота сверху! А она: дурачок, это смерть летит», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва унесла два миллиона жизней. Она проходила в течение 200 дней на территории 100 000 квадратных километров. И там, где пылали бои, до сих пор ведутся поисковые работы. Ежегодно участники вахт памяти поднимают останки более 1 000 героев.

Впервые в истории волгоградского музея-панорамы здесь выставляются подлинные знамена самых славных частей и соединений, которые участвовали в Сталинградской битве. Они привезены сюда из Центрального музея ВС РФ. Ну а центральное место в самой экспозиции занимает конечно знамя 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Если Сталинградская битва изменила ход войны, то 13-я дивизия изменила ход самой Сталинградской битвы.

А бойцы сегодняшних лет в эти минуты готовятся к одному из главных торжественных мероприятий - параду на площади Павших Борцов. Коробки уже выстроились. Последние приготовления. Парад начнется уже в 11.00 по Москве.

Подробнее о том, как Волгоград готовится к торжественным мероприятиям в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, смотрите в материале Виталия Никулина.