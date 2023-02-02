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Историк Исаев: германские генералы «свалили» на Гитлера свои ошибки в Сталинграде

Андрей Аркадьев
12:06 02.02.2023
Решение штурмовать город, приведшее врага к катастрофе, принимали именно генералы, а Адольф Гитлер только утвердил его задним числом спустя три дня, пояснил Алексей Исаев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Георгий Зельма, РИА Новости
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Военный историк Алексей Исаев рассказал в беседе со «Звездой» об одном из распространенных мифов о Сталинградской битве со стороны врага - что якобы именно Гитлер заставил германских генералов штурмовать Сталинград, что впоследствии привело Третий рейх к катастрофе.

Немецкие генералы в мемуарах часто пытаются обелить себя, приписывая свои неудачные решения фюреру. Но на самом деле все было совсем по-другому.

Решение штурмовать Сталинград отсутствовало в первоначальном плане операции, его принимали немецкие генералы, а не лично фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

«Само по себе решение идти в город Сталинград было принято именно генералами, а не Гитлером. Гитлер уже задним числом, спустя три дня после выпущенных на уровне армии приказов утвердил это решение своей директивой. Решение штурмовать Сталинград, которое отсутствует в первоначальном плане операции, - это решение самих генералов, а не "бесноватого фюрера", как это достаточно часто в историографии пытаются утверждать», - сказал Исаев.

Он добавил, что германская историография достаточно полно раскрывает картину событий, но остается в плену стереотипов относительно принятия решения Верховным командованием.

Напомним, 31 января 1943 года, в Сталинграде сдался в плен командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс. А через два дня Красная армия одержала окончательную победу в Сталинградской битве, которая переломила ход всей Великой Отечественной войны. Волгоград в эти дни отмечает 80-летие Сталинградской победы.

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