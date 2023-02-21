Американский конгрессмен предложил проверять умственные способности кандидатов в президенты

Скотт Десжарлаис предложил внести эту поправку в конституцию после решения Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

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Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предложил внести правки в конституцию, которые обяжут кандидатов в президенты и его заместителей проверяться на умственные способности.

Предложение, имеющее мало шансов на успех, сформировалось на фоне планов 80-летнего лидера США Джо Байдена переизбраться на пост президента на второй срок.

«Это должен быть вопрос, консолидирующий людей вне зависимости от партийной принадлежности. Американский народ заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность нашей страны, компетентны в ментальном плане», - говорится в сообщении офиса, которого приводит «РИА Новости».

Стоит заметить, что изменение американской конституции допустимо только с согласия двух третьих обеих палат конгресса, либо же с санкции национального собрания.

Напомним, на прошлой неделе лидер США Джо Байден прошел ежегодную диспансеризацию. По итогам проверки Кевин О'Коннор, врач Белого дома, признал президента «полным энергии мужчиной» и заявил, что Байден в состоянии успешно держать свой пост.

Однако же, конгрессмен и по совместительству бывший врач Белого дома Ронни Джексон обвинил администрацию Вашингтона в недостоверности сказанной информации о психическом здоровье Байдена.