МИД РФ: Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата

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В МИД РФ отреагировали на объявление четырех российских дипломатов персонами нон грата в Австрии. Российское дипломатическое ведомство заявило, что не собирается оставлять эти действия без ответа.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», - цитирует РИА Новости слова представителя МИД РФ.

Министерство иностранных дел Австрии в четверг, 2 февраля, потребовало четырех российских дипломатов покинуть территорию страны. В качестве основания для такого решения было указано, что двое из них якобы были уличены в деятельности, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а другие двое совершили действия, «несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

Какие это были действия, в министерстве не уточнили. Дипломаты обязаны уехать из Австрии в течение недели.

Ранее МИД Литвы объявил сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. Основанием для такого решения также стала деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. В России ответили симметричной мерой и объявили персоной нон грата сотрудника посольства Литвы.