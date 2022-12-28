МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата

Сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене.

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Министерство иностранных дел России объявило сотрудника литовского дипломатического представительства в Москве персоной нон грата.

Как утверждается, сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене. Вильнюсу был выражен решительный протест из-за высылки российского дипломата.

Напомним, что 1 декабря сотрудника российской дипмиссии в столице Литвы объявили персоной нон грата. Причина - деятельность, якобы несовместимая со статусом дипломата. Тогда в Москве пообещали ответить на такие действия Вильнюса.

«В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней», - говорится в сообщении МИД.

Ранее, 11 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношениях Запада к России нет любви, однако Россия этом и не нуждается.