МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
Министерство иностранных дел России объявило сотрудника литовского дипломатического представительства в Москве персоной нон грата.
Как утверждается, сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене. Вильнюсу был выражен решительный протест из-за высылки российского дипломата.
Напомним, что 1 декабря сотрудника российской дипмиссии в столице Литвы объявили персоной нон грата. Причина - деятельность, якобы несовместимая со статусом дипломата. Тогда в Москве пообещали ответить на такие действия Вильнюса.
«В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней», - говорится в сообщении МИД.
Ранее, 11 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношениях Запада к России нет любви, однако Россия этом и не нуждается.