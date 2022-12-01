В стране и мире МИД Литвы объявил сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата Максим Крюков Сотруднику российского посольства в Вильнюсе, имя которого не уточняется, необходимо покинуть территорию республики в течение пяти дней. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из работников посольства Российской Федерации в Вильнюсе персоной нон грата. «Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства. Сотруднику российской дипмиссии, имя которого не уточняется, необходимо покинуть территорию республики в течение пяти дней. Ранее МИД России ответило на объявление сотрудника посольства РФ в Молдавии «persona non grata» и приняло решение о высылке из страны сотрудника посольства Молдавии в Москве. В ведомстве подчеркнули, что это мера «является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» сотрудника посольства России в Молдавии». Экспертное мнение и аналитика