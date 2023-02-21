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Возвращается в строй: глава ОСК Рахманов рассказал о грядущих доработках на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Елена Сивонен
21:36 21.02.2023
Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начался в 2017 году после похода в Сирию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Рабочие завершат восстановление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на 35-ом судоремонтном заводе. Об этом рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов. Сухой док судоремонтного завода крейсер покинул буквально сантиметр за сантиметром. В Кольском заливе его встретили буксиры и проводили до места стоянки.

«С учетом завершения докового ремонта на подводной части крейсера он выводится сегодня с доковой площадки и встает на место постоянного ремонта на 35-ом заводе для завершения оставшихся работ, которые остались по плану организации работ», - рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов.

Путь небольшой, около 500 метров, тем не менее судоходство на этом участке было приостановлено. На всю операцию закладывали от трех до пяти часов, однако управились в два раза быстрее. Корабль подошел к достроечной стенке судоремонтного завода, где продолжится ремонт его надводной части. Завершится модернизация по плану в 2024 году. Тогда же единственный авианесущий крейсер ВМФ России вернется в строй.

Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры транспортировки проходящего модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» в Кольский залив. Авианосец вышел из дока под песню «Прощание славянки».

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-морского флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч). Тяжелый авианесущий крейсер был введен в эксплуатацию при СССР в 1991 году. Как отмечалось ранее, после модернизации корабль сможет послужить флоту еще 20 лет.

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