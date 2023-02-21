Глава ОСК Рахманов заявил, что проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док

По словам Алексея Рахманова, «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году.

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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов», проходящий модернизацию, уже покинул док.

«С учетом завершения докового ремонта на подводной части крейсера он сегодня выводится с доковой площадки и встает на место постоянного ремонта на 35-м заводе», - добавил Рахманов в разговоре со «Звездой».

Напомним, ремонт авианосца начался в 2017 году после похода в Сирию.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ уже в этом году.

До этого экипаж АПЛ «Тула» показал, как выглядит процесс подводного запуска баллистической ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов