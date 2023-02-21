Матвиенко заявила о готовности уже сегодня реализовывать инициативы президента

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Председатель Федерального собрания Валентина Матвиенко назвала послание президента Владимира Путина детально проработанным и изложенным. В беседе со «Звездой» Матвиенко заявила о готовности властей к работе по реализации президентских инициатив.

«Это обращение к обществу, гражданам с изложением конкретной программы по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего. Это не некие пожелания и посылы, а проработанное послание, детально изложенное, с конкретными механизмами реализации», - заявила Матвиенко.

Председатель Федерального собрания особо отметила, что послание президента обеспечено всеми необходимыми ресурсами.

«Что очень важно, оно финансово просчитано и все ресурсы на реализацию предложений президента в наличии и будут исполнены. Для законодателей, как и для правительства и региональных органов власти, поставлены четкие и внятные задачи. Мы готовы к незамедлительному исполнению. Законодательство придется менять, уточнять, принимать новые законы. Все будет быстро и уже сегодня. Мы к такой работе готовы», - уточнила Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно о предложении президента России приостановить членство официальной Москвы в Договоре по сокращению наступательных вооружений (СНВ). Комментируя решение главы государства, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это суверенное право страны - участницы договора, и выразил готовность подготовить ратификационный закон, если он понадобится.