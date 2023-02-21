Политолог Колташов назвал решение Путина приостановить членство в СНВ результатом действий США

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Россия не груша для битья, а власти Соединенных Штатов забыли, что ядерное оружие есть не только у них. Так решение президента Владимира Путина приостановить членство в Договоре по сокращению наступательных вооружений (СНВ) «Звезде» прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Россия со своей стороны предупреждает, что их угрозы для нас не односторонний процесс. Россия не груша для битья. Если они посмеют провести ядерные испытания - мы тоже их проведем. Они вернули мир в состояние гонки вооружений и радикального недоверия. Полностью разрушили окно для переговоров, безосновательно выйдя из других соглашений по ограничению вооружений», - заявил Колташов.

В этой ситуации России остается только быть готовой к проведению испытаний, отметил он. Владимир Путин уже предупредил Минобороны России и Росатом, чтобы они были полностью готовы к данной работе.

«Просто кажется, что в США забыли, что ядерное оружие есть не у них одних и что на дворе не 1946 год, когда у США есть бомба, а у остальных ее нет и все должны бояться. Если проведут испытания - мы тоже проведем и покажем, что от этого бывает. Зачем нас провоцировать?» - добавил эксперт.

В ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о приостановке членства России в СНВ. Президент акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора окончательно.