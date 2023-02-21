Сеймур Херш исключил возможность выступления перед конгрессом США

Журналист заявляет, что никогда не давал показания перед конгрессом и не собирается этого делать в дальнейшем.

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Автор расследования о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед Конгрессом США. Он подчеркнул, что никогда не давал показания перед Конгрессом и не собирается этого делать.

«Я не хожу в Конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Также я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это просто не моя работа. Я только пишу», — сказал Херш «РИА Новости»

Публицист также прокомментировал свою позицию касательно отказа от участия в заседании ООН относительно диверсии на трубопроводах «СП».

«Потому что я все еще пишу кое-что. Это довольно просто — меня приглашали множество политиков со всего мира. Я не делаю ничего политического. Я обычный репортер. Я не участвую в ООН и также я не участвую в Сенате», — отметил он.

Ранее по инициативе РФ прошло заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), посвященное расследованию диверсии на «Северных Потоках». Россия выдвинула проект резолюции, согласно которой генеральному секретарю ООН следует обеспечить беспристрастное расследование диверсии.

В Постоянном представительстве России при ООН надеялись, что автор расследования все таки найдёт время и придёт выступить перед Советом заседании Совбеза ООН. Об этом рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, 8 февраля Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказал о причастности официального Вашингтона к диверсиям на «Северных Потоках». По его мнению, операцию провели именно водолазы Военно-морских сил США в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops.