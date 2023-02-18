В стране и мире В постпредстве РФ надеются, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН Марина Крижановская Сеймур Херш - автор скандального расследования, обличившее США в причастности к теракту на «Северных потоках». © Фото: mago stock&people Globallookpress Читайте нас на: В Постоянном представительстве РФ при ООН надеются, что автор международного расследования о подрывах российских газопроводов «Северный поток» Сеймур Херш сможет принять участие в предстоящем заседании Совбеза ООН. Такое мнение выразил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире радиостанции WBAI. Его слова приводит РИА Новости. «Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты», - сказал Полянский. Ранее дипломат рассказал, что Россия распространила проект резолюции в СБ ООН о проведении международного расследования терактов на российских газовых магистралях под эгидой Генсека ООН. Полянский добавил, что РФ будет добиваться проведения независимого международного расследования. Экспертное мнение и аналитика