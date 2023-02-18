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В постпредстве РФ надеются, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН

Марина Крижановская
02:11 18.02.2023
Сеймур Херш - автор скандального расследования, обличившее США в причастности к теракту на «Северных потоках».
В постпредстве РФ надеются, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН
© Фото: mago stock&people Globallookpress
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В Постоянном представительстве РФ при ООН надеются, что автор международного расследования о подрывах российских газопроводов «Северный поток» Сеймур Херш сможет принять участие в предстоящем заседании Совбеза ООН.

Такое мнение выразил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире радиостанции WBAI. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты», - сказал Полянский.

Ранее дипломат рассказал, что Россия распространила проект резолюции в СБ ООН о проведении международного расследования терактов на российских газовых магистралях под эгидой Генсека ООН. Полянский добавил, что РФ будет добиваться проведения независимого международного расследования.

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