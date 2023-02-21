Заседание СБ ООН по теракту на «Северных потоках» пройдет во вторник по инициативе РФ

Заседание Совбеза ООН, инициированное Россией после публикации Херша о причастности Вашингтона к теракту на газопроводах «Северный поток», начнется во вторник в 23:00 по Москве.

© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress

Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), посвященное новой информации по расследованию диверсий на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пройдет 22 февраля. Об этом говорится в программе СБ ООН.

Данное мероприятие пройдет по инициативе нашей страны. Начало назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по мск).

Ранее Россия подготовила проект резолюции, согласно которой генеральному секретарю ООН следует организовать беспристрастное расследование диверсии. Его уже поддержал Китай.

Напомним, что в феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой доказал, что взрыв ниток российских газопроводов является терактом, который организовали Соединенные Штаты при участии норвежских военных. Рассмотреть его аргументацию в ООН уже пообещали. Вероятно, что журналист и сам может принять участие в заседании 22 февраля.