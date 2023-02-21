Заседание СБ ООН по теракту на «Северных потоках» пройдет во вторник по инициативе РФ
Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), посвященное новой информации по расследованию диверсий на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пройдет 22 февраля. Об этом говорится в программе СБ ООН.
Данное мероприятие пройдет по инициативе нашей страны. Начало назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по мск).
Ранее Россия подготовила проект резолюции, согласно которой генеральному секретарю ООН следует организовать беспристрастное расследование диверсии. Его уже поддержал Китай.
Напомним, что в феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой доказал, что взрыв ниток российских газопроводов является терактом, который организовали Соединенные Штаты при участии норвежских военных. Рассмотреть его аргументацию в ООН уже пообещали. Вероятно, что журналист и сам может принять участие в заседании 22 февраля.