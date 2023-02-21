Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев и новые поставки оружия Украине

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после чего Пентагон объявил о новых поставках вооружения Украине.

© Фото: Ukraine Presidency, Ukrainian Pre, Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев и обещанный Пентагоном новый пакет военной помощи режиму Зеленского спектаклем.

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», - передает его слова РИА Новости.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что американский президент Джо Байден приехал в Киев, чтобы показать, «кто в доме хозяин», а также убедить жителей Украины продолжать жертвовать собой ради США. Он пояснил, что прием иностранных лидеров - это внутреннее дело суверенных государств, однако «это не случай Украины», так как она управляется из США.

По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, тайный визит главы Белого дома в украинскую столицу является пиаром. Эксперт напомнил о грядущих в 2024 году выборах в США и предположил, что Байдену нужно выбить почву из-под ног республиканцев и предупредить возможные против него расследования.