Майор ВДВ Кузьмичев: военнослужащим важно знать, что Россия пойдет до конца в СВО

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Военнослужащий Воздушно-десантных войск, участник специальной военной операции Иван Кузьмичев поделился эмоциями после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Мне больше всего понравился настрой нашего президента. Он акцентировал некоторые вещи очень строго и говорил, что мы в любом случае добьемся целей специальной военной операции. Это очень важно для военнослужащих - знать, что раз мы начали, мы пойдем до конца, и победа будет за нами. И эти слова, на которых он акцентировал внимание, они прям очень сильно запали мне в сердце», - сказал он в интервью «Звезде».

Ранее офицер запаса Воздушно-десантных войск Сергей Бондарук в беседе со «Звездой» сказал, что Владимир Путин простым языком объяснил всей стране, почему и для чего Россия проводит специальную военную операцию. Полковник ВДВ отметил, что 70% молодежи не понимает, что сейчас происходит в зоне спецоперации.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства отметил, что «победить Россию на поле боя невозможно». Владимир Путин добавил, что в связи с этим западные страны проводят против РФ все более агрессивные информационные атаки.