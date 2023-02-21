Офицер запаса ВДВ: 70% молодежи не понимает целей СВО, а Путин сегодня все объяснил

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Владимир Путин простым языком объяснил всей стране, почему и для чего Россия проводит специальную военную операцию. Об этом корреспонденту «Звезды» сказал офицер запаса Воздушно-десантных войск Сергей Бондарук.

«Первая половина очень сильно мне понравилась. В том плане, что, наверное, 70% молодежи не понимает, что там сейчас происходит, я в отношении СВО говорю. А сегодня простым языком наш президент объяснил всей стране, и особенно молодежи, почему и что мы там делаем и для чего мы это делаем», - сказал он.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что страна будет последовательно, шаг за шагом решать задачи специальной военной операции. Глава государства напомнил, что ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от киевского режима после госпереворота в 2014 году, было принято решение о проведении спецоперации.