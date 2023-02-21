Человек выпал из самолета президента США в Польше

Самолет президента США находится в аэропорту Варшавы, куда он доставил Джо Байдена в рамках его визита в Европу.

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Один из членов делегации США споткнулся на трапе президентского самолета и скатился вниз по его ступеням. Инцидент произошел в аэропорту Варшавы. Об этом сообщает польская газета WPROST.pI. На опубликованных кадрах видно, как к пострадавшему бегут стоящие рядом люди.

Самолет администрации президента США прибыл в Польшу ранее, в рамках европейского турне главы Белого дома. Накануне Байден совершил необъявленный визит в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США сулил тому финансовую и военную помощь.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал визит Джо Байдена в Киев пиаром. По его мнению, президент США пытается продемонстрировать свою решимость.