Экипаж АПЛ «Тула» показал процесс подводного запуска баллистической ракеты

Кадры взлета ракеты видела вся Россия, но никто еще не знал, что сделал экипаж для совершения этого запуска.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Военная приемка» продемонстрировала, как экипаж проводит учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты из-под воды. Сначала командир получает приказ на пуск. Несмотря на то, что у нее нет боевой части, протокол применения соблюдается строго. Первым делом проверяют достоверность приказа.

На борту подлодки нет никакой красной кнопки для запуска ракеты. Вместо нее командирский ключ, с помощью которого вводится шифр и время старта. Из штаба сообщают АПП и НУС - автоматическая предстартовая подготовка и нормальные условия старта. Их нужно достичь - задач несложная, но ответственная.

За две минуты до пуска повисает напряженная тишина. В это время работает автоматика - от экипажа практически ничего не зависит.

В момент старта огромная ракета весом около 50 тонн взмывает в небо из-под воды - как будто взлетел танк. В этот момент экипаж чувствует лишь небольшую встряску.

Видео с пуском видела вся Россия - сигарообразная ракета взмывает из-под воды и тут же скрывается в облаках. Спустя некоторое время сообщают - ракета успешно поразила цель на полигоне Кура. Командование флотом поставило «Туле» оценку «отлично».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров покажет работу подводного корабля во время многодневного боевого похода. Кроме этого, впервые в истории телевидения, съемочная группа не только покажет, но и поучаствует в процедуре остановки ядерного реактора.