Хуснуллин назвал темой будущего предложение Путина по арендному жилью

По требованию президента Владимира Путина арендная ставка жилья для занятых в сфере ОПК должна быть значительно ниже рыночной, а большую часть платы на себя возьмет государство.

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Программа льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, запустить которую предложил президент Владимир Путин, чрезвычайно важна и перспективна. В этом уверен заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Инициативы главы государства в данной сфере он назвал первоочередными.

«У нас в стране тема арендного жилья - это тема будущего. У нас в основном люди имеют жилье в собственности, но это достаточно дорогостоящая недвижимость. Поэтому развитие рынка арендного жилья, в первую очередь для тех отраслей, которые нам нужны и которые являются первоочередными, я считаю, это важная часть поручения президента и сегодняшнего послания», - заявил Хуснуллин.

Выступая с предложением по предоставлению льготной аренды, президент Владимир Путин уточнил, что значительную часть платы на себя возьмет государство. По словам российского лидера, данный вопрос с кабмином уже обсуждался.

Президент поручил без промедления приступить к строительству арендного жилья, в первую очередь в городах, значимых с точки зрения оборонной промышленности и научно-исследовательской деятельности. Ранее Путин выступил с инициативой по созданию специального фонда поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.