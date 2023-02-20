Терапевт Кабычкин назвал осложнения у Костомарова тяжелейшими

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Дальнейшее состояние фигуриста Романа Костомарова всецело зависит от возможностей его организма. Об этом «Звезде» рассказал мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

«Общее заражение крови. Сколько живут с ним? Как бог даст. Все зависит от индивидуальных возможностей организма. В состоянии он бороться с тяжелейшей патологией или нет. Тут стоит уповать на бога больше, чем на современную медицину. Септические осложнения трудно лечатся и практически невозможно пациентам оказать достойную помощь. Доктора делают все, что возможно для него в этих условиях», - объяснил Кабычкин.

Ранее стало известно, что у олимпийского чемпиона 2006 года в Турине Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Врачи диагностировали кровоизлияние и образование гематомы. Медики допускают, что инфекция в мозг могла перейти с ушей пациента, после чего дать сильнейшие осложнения.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию 10 января, где его сразу подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние фигуриста стремительно ухудшалось, что привело к частичной ампутации стоп и пальцев рук.