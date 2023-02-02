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Обозреватель AT заявил, что Запад виноват в конфликте на Украине, так как не внял Мюнхенской речи Путина

Марина Крижановская
01:16 02.02.2023
Автор материала заявил, что Запад во главе с неоконсерваторами США спровоцировал за последние 30 лет экзистенциальную угрозу существования России.
Обозреватель AT заявил, что Запад виноват в конфликте на Украине, так как не внял Мюнхенской речи Путина
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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В американском СМИ появилась статья, автор которой заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы Запад не проигнорировал Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году.

Обозреватель Джаред Петерсон попытался провести анализ истории войн в Европе против России. После небольшого исторического экскурса он написал про обещания НАТО в конце 20 века не расширяться на восток, про игнорирование интересов безопасности России и ее интеграции в экономическое пространство Европы, про то, как к 2004 году американские неоконсерваторы стали рассматривать Украину как «следующую западную военную базу, которая будет построена на пороге России». Затем последовала знаменитая речь российского президента в Мюнхене.

«В 2007 году Россия ясно дало понять, что Украина была самой красной из красных линий. Россия никогда не потерпит Украины, связанной с НАТО и наполненной разнообразным американским оружием у себя под боком», - написал он для издания American Thinker.

Затем он обратил внимание на обещание НАТО в 2008 году членство в составе блока двум постсоветским странам - Грузии и Украине, а также на поддержку Соединенными Штатами в 2014 году «насильственных антидемократических беспорядков» на Украине, что привело к госперевороту в этой стране.

Петерсон перечислил исторические события, с которыми Россия не могла мириться: запрет на использование русского языка на Украине, притеснение и убийства жителей юго-востока страны, «ведение Киевом войны против своего собственного населения Донбаса, к 2022 году унесшей жизни 15-20 тысяч жителей Донбасса».

Автор написал, что в 2021 году администрация Байдена проигнорировала неоднократные просьбы России об обеспечении для Украины нейтрального внеблокового статуса, а также гарантии безопасности для России и населения Донбасса.

«Но то, что эта трагическая, ненужная война была на самом деле спровоцирована Западом против России за последние 30 лет, бесспорно просматривается путем чтения соответствующей истории. Это не оправдывает российское вторжение. Но это показывает, что именно Запад во главе с американскими неоконсерваторами-гегемонистами создал прецедент для восприятия Россией угрозы для себя. Это, в свою очередь, сделало войну почти неизбежной», - заявил обозреватель Петерсон.

Он призвал прекратить потоки оружия на Украину, равно как и «бессмысленную антиисторическую демонизацию России».

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