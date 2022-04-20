Путин заявил, что именно трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию

РФ будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в регионе постепенно нормализуется, добавил президент.

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Президент РФ Владимир Путин, говоря о спецоперации в ходе заседания совета АНО «Россия - страна возможностей», заявил, что Россия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе.

«Мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором там жизнь постепенно нормализуется, она будет меняться к лучшему», - сказал он.

Все восемь лет Луганскую Народную Республику обстреливали, бомбили, жителям ЛНР было очень тяжело, добавил российский лидер.

«Трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Целью этой операции является помощь людям, проживающим в Донбассе, нашим людям, проживающим в Донбассе», - заявил глава государства.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.