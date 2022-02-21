Лавров: российские предложения по безопасности не являются «чем-то вроде меню»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе заседания Совета Безопасности РФ, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не являются «чем-то вроде меню».

«Наши предложения не является чем-то вроде меню. Они не являются ультиматумом, просто они упираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно на данном этапе. Вы, Владимир Владимирович, подчеркнули , что и украинский кризис во многом зависит от того как развиваются отношения между РФ и ведомым США Западом», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД России отметил, что Соединенные Штаты всеми способами стремятся обойти ключевой принцип о неделимости безопасности.

В конце прошлого года Министерство иностранных дел подготовило сразу два документа на русском и английском языках - два проекта соглашений о безопасности. Первый - проект соглашения между Россией и государствами-членами блока НАТО. Второй - договор о гарантиях безопасности между Россией и США.

Документы, которые появились на свет после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, МИД России направил в Брюссель и Вашингтон.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.