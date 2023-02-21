Посла США вызывали в МИД РФ из-за вовлеченности Америки в конфликт на Украине

В МИД России заявили, что Вашингтон должен вывести военных США и НАТО, а также военную технику из зоны спецоперации.

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Посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. причиной стала вовлеченность США в украинский конфликт. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

«Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что и вооружения, которые Запад поставляет Киеву, и обслуживающий персонал, включая граждан США - законная цель для ударов российских военных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции. Также Путин отметил, что Минобороны России и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний.