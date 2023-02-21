Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать производство боеприпасов

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В НАТО проведена полная инвентаризация запасов боеприпасов, альянс простимулирует промышленность к наращиванию их производства. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство», - сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО сожалеет о решении России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и призвал Москву пересмотреть его.

О том, что альянс активно работает над увеличением производства вооружений для усиления своей обороны и помощи Киеву, Столтенберг говорил еще в декабре прошлого года.

Сегодня президент РФ Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию. Выступление проходило в Гостином Дворе и длилось чуть меньше двух часов. Большая часть послания была связана со специальной военной операцией. Путин обвинил коллективный Запад в реализации проекта «анти-Россия» и вспомнил о поддержке госпереворота на Украине в 2014 году. По словам Путина, ответственность за происходящее в этой стране лежит на западных элитах.

Он подчеркнул, что переговоры о поставках Киеву систем ПВО и боевых самолетов велись еще до начала СВО, и добавил, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше РФ вынуждена будет отодвигать угрозу от своих границ. В конце выступления Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в договоре о сокращении ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном СНВ.