В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Сахалина после послания Путина рассказал об экономическом развитии региона

Ян Брацкий
15:16 21.02.2023
По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, минувший год стал для региона рекордным по объемам инвестиций, в том числе несырьевых.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Вопросы развития экономики стали важной частью послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом «Звезде» заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Мы это чувствуем на Сахалине. Сегодня ушли иностранцы и пришли российские специалисты. С новой силой заработали наши шельфовые проекты. Этот год у нас был рекордным по объемам инвестиций. Что самое удивительное, несырьевые инвестиции составили более 60%, что для Сахалина уникальная ситуация», - заявил Лимаренко.

Многое из того, о чем говорил глава государства, на Сахалине уже выполняется, уточнил губернатор. В частности, ведется работа по комплексной поддержке семей военнослужащих - участников спецоперации.

«Мы эту работу развернули и помогаем каждой семье. Подходим к вопросам так, чтобы решить любую задачу: починить крышу, привезти дрова, устроить ребенка в сад. У нас создан специальный комитет, в котором состоят матери и жены военнослужащих. Они ездят на встречи к бойцам, мы передаем гуманитарку. Для нас это принципиально важно», - уточнил губернатор Сахалинской области.

В целом за минувший год национальная экономика окрепла, а народ сплотился вокруг своего лидера, заявил Лимаренко.

Ранее президент предложил увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а также на лечение и покупку необходимых лекарственных препаратов - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. По словам Путина, государство вернет гражданам 13% от повышенных сумм.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:26 В стране и мире
Видео
Слуцкий: у России есть полное право приостановить СНВ в одностороннем порядке
16:12 В стране и мире
Путин предложил повысить МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года
15:47 В стране и мире
Видео
Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать производство боеприпасов
15:17 В стране и мире
Посла США вызвали в МИД РФ из-за вовлеченности Америки в конфликт на Украине
14:44 В стране и мире
Видео
Путин предложил декриминализировать экономические преступления
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.