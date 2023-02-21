Глава Сахалина после послания Путина рассказал об экономическом развитии региона

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, минувший год стал для региона рекордным по объемам инвестиций, в том числе несырьевых.

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Вопросы развития экономики стали важной частью послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом «Звезде» заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Мы это чувствуем на Сахалине. Сегодня ушли иностранцы и пришли российские специалисты. С новой силой заработали наши шельфовые проекты. Этот год у нас был рекордным по объемам инвестиций. Что самое удивительное, несырьевые инвестиции составили более 60%, что для Сахалина уникальная ситуация», - заявил Лимаренко.

Многое из того, о чем говорил глава государства, на Сахалине уже выполняется, уточнил губернатор. В частности, ведется работа по комплексной поддержке семей военнослужащих - участников спецоперации.

«Мы эту работу развернули и помогаем каждой семье. Подходим к вопросам так, чтобы решить любую задачу: починить крышу, привезти дрова, устроить ребенка в сад. У нас создан специальный комитет, в котором состоят матери и жены военнослужащих. Они ездят на встречи к бойцам, мы передаем гуманитарку. Для нас это принципиально важно», - уточнил губернатор Сахалинской области.

В целом за минувший год национальная экономика окрепла, а народ сплотился вокруг своего лидера, заявил Лимаренко.

Ранее президент предложил увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а также на лечение и покупку необходимых лекарственных препаратов - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. По словам Путина, государство вернет гражданам 13% от повышенных сумм.