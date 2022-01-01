В России вступил в силу закон об упрощении получения налоговых вычетов

В России вступил в силу закон, закрепляющий упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Он стал действовать с 1 января 2022 года.

Согласно новому закону, граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Отныне для получения не требуется собирать подтверждающие документы и заполнять налоговые декларации.

Закон предполагает упрощенный порядок получения вычетов по нескольким типам налогов. В их числе имущественный вычет по расходами на приобретение жилья. Также закон распространяется инвестиционный вычет, связанный по операциям на ИИС (индивидуальном инвестиционном счете).

Налогоплательщикам больше не придется самостоятельно готовить бумаги и представлять их в налоговый орган. Проверка документов будет автоматизирована, а получение вычетов – полностью бесконтактным.