В Госдуме оценили идею налогового вычета для занимающихся спортом детей

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги для детей. Своим мнением он поделился в комментарии RT.

«Позитивно отношусь, потому как это прежде всего дополнительная возможность заниматься спортом. Соответственно, занятия спортом - это и здоровый образ жизни, человек меньше болеет, соответственно, меньше тратит на лекарства, на дополнительные услуги медицинского характера», - сказал Нилов.

Депутат также отметил, что «дополнительное материальное стимулирование при решении вопроса занятия спортом будет носить исключительно положительный эффект».

Ранее стало известно, что налоговый вычет по НДФЛ могут ввести с целью популяризации здорового образа жизни в России для несовершеннолетних граждан. Вычет смогут получить дети, занимающиеся фитнесом или в спортивных секциях, перечень организаций будет подготовлен Министерством спорта.