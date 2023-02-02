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Самолеты Ан-2 завершили парад в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве

Анастасия Бобылева
11:41 02.02.2023
Они пролетели под торжественную музыку по площади Павших Борцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился полетом самолетов Ан-2. Под торжественную музыку они пролетели над площадью Павших Борцов в Волгограде.

«В небе пролетели легендарные самолеты Ан-2», - объявили зрителям.

Юбилей победы в Сталинградской битве отмечается в городе уже несколько дней. На Мамаевом кургане открыли новые экспозиции и провели презентации исторических книг.

А непосредственно 2 февраля в Волгограде прошел парад. Он начался с того, что на площадь вынесли Знамя Победы и российский флаг.

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