Самолеты Ан-2 завершили парад в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве

Они пролетели под торжественную музыку по площади Павших Борцов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился полетом самолетов Ан-2. Под торжественную музыку они пролетели над площадью Павших Борцов в Волгограде.

«В небе пролетели легендарные самолеты Ан-2», - объявили зрителям.

Юбилей победы в Сталинградской битве отмечается в городе уже несколько дней. На Мамаевом кургане открыли новые экспозиции и провели презентации исторических книг.

А непосредственно 2 февраля в Волгограде прошел парад. Он начался с того, что на площадь вынесли Знамя Победы и российский флаг.