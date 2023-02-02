В Волгограде проходит парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде.
На площадь Павших Борцов вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
Напомним, сегодня 80-я годовщина победы в Сталинградской битве. Жители Волгограда уже несколько дней широко отмечают судьбоносное событие.
Сталинградская битва стала переломным моментов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Сражение унесло жизни двух миллионов человек. Битва проходила в течение 200 дней на территории 100 000 квадратных километров. Гитлеровские войска в ходе Сталинградской битвы потеряли четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте, а после наступил кризис профашистских режимов в европейских странах.
На месте, где проходили ожесточенные бои, до сих пор ведутся поисковые работы. Каждый год участниками вахт памяти обнаруживаются и поднимаются останки более тысячи героев.