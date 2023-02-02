В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Волгограде проходит парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Игнат Далакян
10:49 02.02.2023
В Волгограде сегодня отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве. На площадь Павших Борцов вынесли флаг России и Знамя Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде.

На площадь Павших Борцов вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Напомним, сегодня 80-я годовщина победы в Сталинградской битве. Жители Волгограда уже несколько дней широко отмечают судьбоносное событие.

Сталинградская битва стала переломным моментов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Сражение унесло жизни двух миллионов человек. Битва проходила в течение 200 дней на территории 100 000 квадратных километров. Гитлеровские войска в ходе Сталинградской битвы потеряли четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте, а после наступил кризис профашистских режимов в европейских странах.

На месте, где проходили ожесточенные бои, до сих пор ведутся поисковые работы. Каждый год участниками вахт памяти обнаруживаются и поднимаются останки более тысячи героев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:15 Армия
Видео
Расчеты «Гиацинтов» поразили опорные пункты националистов в Запорожской области
07:12 Армия
Видео
Добровольцы из Турции проходят боевое слаживание в запорожском батальоне
05:00 Армия
Видео
Ракетный полк ПГРК «Ярс» приступил к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении
04:02 В стране и мире
Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
00:00 Армия
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.