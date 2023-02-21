Путин: России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом

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Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать деньги за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности.

«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу что, сколько и на каких условиях отдавать», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4% к середине года. При этом в Европейском союзе инфляция уже 12% и более.

Напомним, во время выступления президент также предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.