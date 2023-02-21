Путин заявил, что еще не все вопросы по снабжению бойцов решены

Президент России подчеркнул, что в случае с недочетами снабжения в ходе СВО нужно разбираться в каждом конкретном случае.

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Президент России Владимир Путин отметил, что пока еще решены не все вопросы по снабжению бойцов, и тут необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Путин сказал это в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«Сегодня вместе переносят тяготы фронта кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, поступающие и ко мне, и к губернаторам, и в военную прокуратуру, и в органы по правам человека, говорят, что далеко не все эти вопросы еще решены, необходимо разбираться в каждом конкретном случае», - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поставляться киевском режиму, тем дальше Россия должна будет отодвигать угрозу от своих границ.

Кроме этого, президент заметил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.