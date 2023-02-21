Путин: жители Донбасса сами решили быть со своей Родиной

По словам президента Российской Федерации, люди приняли такое решение, несмотря на угрозы и террор.

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Жители Донбасса самостоятельно определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор. Об этом заявил российский президент в ходе послания Федеральному собранию.

«Жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей Родиной», - сказал глава государства.

Напомним, также Владимир Путин отметил, что противники не смогут одержать победу над Россией на поле боя. По словам президента, это невозможно.

Также российский лидер заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать киевскому режиму, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.