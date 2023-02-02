Лавров заявил, что Зеленский понимает, что им манипулируют

Глава МИД РФ добавил, что все хотят завершения украинского конфликта, однако временной фактор не является главным.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют.

Глава российского МИД такое заявление сделал во время интервью РИА Новости и каналу «Россия 24». По его словам, никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не одернул президента Украины, когда он многократно «в приподнятом состоянии» заявлял, что он не понимает, кто принимает решения в Российской Федерации и с кем ему разговаривать.

«Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях», - заявил Лавров.

Кроме того министр иностранных дел РФ добавил, что все хотят завершения конфликта на Украине, однако временной фактор не является главным.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что речи быть не может о переговорах с Владимиром Зеленским, а также его партнерами с Запада. Однако, как сказал глава МИД РФ, Российская Федерация ожидает от западных стран предложений по переговорам, но таких не поступало.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского, который говорил, что не понимает, кто принимает решения в РФ. По словам официального представителя Кремля, чем быстрее Украина откажется от всего антироссийского, тем лучше будет для нее.