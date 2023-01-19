В Кремле посоветовали Зеленскому скорее осознать, что Путин и Россия есть и будут

По словам Дмитрия Пескова, требования РФ будут достигнуты, и чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в том, что его российский коллега Владимир Путин жив.

«Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Зеленский, выступая сегодня на «Украинском завтраке» в Давосе, заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в России, не очень представляет, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли еще Путин.

Песков обвинил Киев в трагедии на Украине и заверил, что Москва добьется выполнения своих требований. По словам пресс-секретаря, чем раньше их учтут, тем скорее украинский народ сможет приступить к восстановлению.

Также Песков заявил, что поставка Киеву вооружений, достающих не только до недавно присоединенных, но и до «старых» территорий РФ, выведет конфликт на новый уровень.