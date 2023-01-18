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Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским речи быть не может

Алексей Курильченко
11:39 18.01.2023
Глава МИД РФ отметил, что Россия готова рассмотреть серьезные предложения Запада по переговорам, но на данный момент таких не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На данный момент о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским речи быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но до сих пор таких не поступало.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством... Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу - мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться», - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что Украина не отказывается от переговоров. По словам официального представителя Кремля, исходя из украинского законодательства, Киев исключает для себя возможность таких контактов. Также постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей спецоперации путем переговоров, в противном случае они будут достигнуты военным путем. 

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