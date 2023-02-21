Politico: в Киеве опасаются, что Вашингтон побудит Украину на сделку с Россией

Советник Владимира Зеленского заявил, что некоторые чиновники из администрации Джо Байдена могут манипулировать военной помощью.

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В Киеве обеспокоены тем, что некоторые чиновники администрации американского президента Джо Байдена могут манипулировать военной помощью, чтобы попытаться побудить Украину пойти на сделку с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского.

«И на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят откалибровать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», - сказал советник в разговоре с журналистами издания.

Он отметил, что это может идти вразрез с обещанием президента США продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но, по его словам, без определенных военных целей это обещание может быть сорвано.

Напомним, вчера Байден посетил Киев с визитом, который не анонсировался заранее. Он провел встречу с Зеленским, пообещал продолжить предоставлять Украине военную помощь и ввести новые антироссийские санкции.

Американский лидер также пообещал направить киевскому режиму вместе с союзниками около 700 танков и 1 000 бронемашин.