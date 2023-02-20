Экипаж Су-35С засек и ликвидировал самолет националистов в зоне СВО

Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С, один из которых обнаружил и уничтожил самолет украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж российского истребителя Су-35С, находясь на боевом задании в зоне проведения специальной военной операции, засек и уничтожил самолет противника. Кадры работы наших военных публикует Минобороны РФ.

Штурмовики отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие армейской авиации при нанесении ударов с воздуха по военным объектам украинских националистов. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-25 в зоне СВО. В результате ракетной атаки наших истребителей были ликвидированы замаскированные позиции и бронетехника боевиков.

Напомним, что в настоящий момент одной из главных российских разработок в сфере военной авиации является создание истребителя пятого поколения Су-57. О гордости за данные самолеты в интервью ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову рассказал генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов.