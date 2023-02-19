Глава «Ростеха» Чемезов назвал топ-3 успехов корпорации за последние годы

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Главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал три самые успешные разработки российского объединения за последние годы. В интервью ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову он рассказал, что больше всего гордится созданием истребителей типа Су-57, РСЗО «Торнадо-С» и БПЛА концерна «Калашников».

«Создание современного истребителя пятого поколения. Второе - создание РСЗО "Торнадо-С" - это новое, современное ракетное вооружение и оно сейчас активно применяется на полях сегодняшних военных действий. Третье - беспилотники ZALA. Это дочерняя компания нашего холдинга "Калашников". Они (беспилотники - Прим. ред.) могут быть как разведывательные, так и ударные», - рассказал глава «Ростеха».

Также Чемезов включил в список успехов производство гиперзвуковых ракет «Калибр».

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