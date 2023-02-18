Летчики штурмовой авиации уничтожили замаскированные позиции противника в зоне СВО

Затем, выпустив тепловые ловушки, экипажи самолетов вернулись на аэродром вылета.

© Фото: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России совершили боевые вылеты в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ показало кадры их работы.

Экипажи штурмовиков нанесли удары по военным объектам и технике украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника боевиков.

После применения средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром, где специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы российских истребителей. Экипажи Су-35С нанесли удары по военным объектам противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов