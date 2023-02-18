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Летчики штурмовой авиации уничтожили замаскированные позиции противника в зоне СВО

06:19 18.02.2023
Затем, выпустив тепловые ловушки, экипажи самолетов вернулись на аэродром вылета.
Летчики штурмовой авиации уничтожили замаскированные позиции противника в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Штурмовики Су-25 ВКС России совершили боевые вылеты в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ показало кадры их работы.

Экипажи штурмовиков нанесли удары по военным объектам и технике украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника боевиков.

После применения средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром, где специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы российских истребителей. Экипажи Су-35С нанесли удары по военным объектам противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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