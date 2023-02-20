В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ обвинил Нидерланды в разрушении двусторонних отношений

Ян Брацкий
19:17 20.02.2023
Недружественная политика Нидерландов по отношению к России не останется без ответа, ответственность за ее последствия полностью лежит на официальном Амстердаме, напомнили в МИД РФ.
МИД РФ обвинил Нидерланды в разрушении двусторонних отношений
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Решение властей Нидерландов сократить численность российских дипломатов и закрыть торговое представительство является недружественным шагом, нацеленным на разрушение двусторонних отношений. Об этом заявили в МИД России.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Нидерланды заявили о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. Теперь около десятка дипработников должны будут вернуться в Москву. На Смоленской площади напомнили властям Нидерландов об ответственности за демонтаж и без того непростых отношений между странами. МИД РФ оставил за собой право на ответные шаги.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:39 В стране и мире
Польша закроет для белорусских грузовиков последний работающий КПП на границе
18:32 Спорт
Mash: у Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса
18:07 В стране и мире
Министр обороны ФРГ заявил, что у бундесвера нет самолетов, которые запрашивает Киев
17:27 В стране и мире
Видео
Политолог Демчук назвал визит Байдена в Киев попыткой обосновать американцам траты на Украину
16:49 В стране и мире
Видео
Карл III побывал на полигоне, где готовятся украинские боевики
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.