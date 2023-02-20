МИД РФ обвинил Нидерланды в разрушении двусторонних отношений

Недружественная политика Нидерландов по отношению к России не останется без ответа, ответственность за ее последствия полностью лежит на официальном Амстердаме, напомнили в МИД РФ.

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Решение властей Нидерландов сократить численность российских дипломатов и закрыть торговое представительство является недружественным шагом, нацеленным на разрушение двусторонних отношений. Об этом заявили в МИД России.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Нидерланды заявили о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. Теперь около десятка дипработников должны будут вернуться в Москву. На Смоленской площади напомнили властям Нидерландов об ответственности за демонтаж и без того непростых отношений между странами. МИД РФ оставил за собой право на ответные шаги.