В Нидерландах решили ограничить число российских дипломатов

В МИД Нидерландов назвал причиной ограничения российской миссии подозрения в шпионаже.

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В Нидерландах приняли решение о высылке около десяти российских дипломатов. Предлогом для удаления за пределы королевства сотрудников посольства России стали якобы подозрения в шпионской деятельности. О заявлении главы МИД Вопке Хукстра сообщило РИА Новости.

Хукстра заявил, что Нидерланды сделали «очень важный шаг», приняв решение о высылке из страны российских дипломатов.

По словам главы внешнеполитического ведомства королевства, предлогом для ограничения состава российской дипмиссии стали подозрения в том, что Москва якобы «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».

Напомним, что накануне в МИД РФ вызвали посла Нидерландов в Москве и потребовали пресечь попытки Гааги возложить на Россию трагедию с MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.